Quando la fatica aumenta, l'Atalanta accelera

All’83' Dani Ceballos ha un mancamento. Alla fine dell’ennesima azione d’accerchiamento dell’, che ha portato Ruggeri al tiro da buona posizione in area, il centrocampista spagnolo stramazza a terra con le braccia larghe. È tutta la partita che cerca di assorbire i tagli di Ederson e De Roon, schermare i tiri da fuori di De Keteleare e Samardzic, e ora sembra aver esaurito ogni stilla di energia rimasta nel suo corpo. Sembra svenuto dopo una giornata di luglio passata sui mezzi pubblici di Roma. Intorno a lui si è formato un capannello di giocatori del Real Madrid in attesa che qualcuno porti dei sali per farlo rinvenire. Ci si può immaginare Tchouameni chiedere ai suoi compagni di non stargli troppo addosso, di lasciargli un po’ d’aria, chiedere di andare a trovare il ragazzo che si è incaricato di prendere un bicchiere con acqua e zucchero a Lucas Vazquez.