Bergamonews.it - Nuovo Codice della strada, Di Matteo: “Misure necessarie ma si parta dall’educazione”

Sabato 14 dicembre 2024 è una data da evidenziare sul calendario e soprattutto da assumere e mettere in atto nei comportamenti: dopo lunga navigazione in Parlamento, entrerà in vigore il. Come sempre, luci e ombre ma conta che sia stato varato e che ora venga applicato. L’esame concreto lo farà la, dove siranno le reazioni di tutti gli utenti, dai più vulnerabili (pedoni e ciclisti) ai conducenti di veicoli a motore. L’imputata numero 1 negli incidenti è la velocità, seguita da vari eccessi e abusi, dalle molteplici distrazioni con i telefonini all’alcol e alle droghe. Molto monitorata la mobilità con monopattini, al centro di un giro di vite sollecitato da molto tempo e da più parti.Per alcune violazioni – uso del cellulare al volante, guida contromano, sorpasso vietato, semaforo “bruciato” e cinture non allacciate, ecc.