Ilrestodelcarlino.it - Nel recupero la Feba sfida Treviso. È caccia al primo successo interno

La Bagalierva adi punti e di conferme alle 19.30 di oggi quando riceverà il Martinadella sesta giornata dell’A2 di basket femminile. Le civitanovesi hanno 6 punti mentre le ospiti sono a quota 10. Finora le ragazze allenate da Donatella Melappioni hanno vinto tre gare in trasferta e sono alla ricerca delcasalingo, ma le venete costituiscono una formazione da prendere con le pinze. Dall’altra parte del campo c’è infatti una squadra molto fisica che può fare affidamento su una pattuglia di lunghe da tenere d’occhio, inoltre hanno in Antonia Peresson una giocatrice che può assicurare un buon bottino sotto canestro. Sulla panchina delle venete c’è Alberto Matassini che ha allenato anche la. La squadra di casa è reduce dalla sconfitta contro Mantovagricoltura, seconda forza del campionato, ma contro una formazione più forte le ragazze allenate da Melappioni hanno dato segnali di crescita che fanno ben sperare per il futuro.