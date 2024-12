Musica | Simona Molinari live al teatro Acacia con un viaggio attraverso la sua musica e dentro i tempi densi della vita

Leggi su Ildenaro.it

Si avvicinano le festività natalizie eha pensato di preparare un brano da regalare al pubblico per allietare queste giornate e come augurio per un anno migliore. L’artista ha scelto un classicotradizione americana, il celebre Have yourself a merry little Christmas di Hugh Martin e Ralph Blane, riproponendolo in una elegante e avvolgente versione lo-fi jazz/jazzhop, grazie anche alla produzione di PISK, che ha lavorato ai suoni in modo da conferire al brano il sapore vintage che da sempre contraddistingue la produzionele di. Il brano sarà disponibile sui digital store dal 29 novembre.Intanto continua il suo tour, queste le prossime date per vedere l’artista dal vivo: 12 dicembre a Napoli –; 22 gennaio 2025, Roma – Auditorium Parco, Sala Petrassi; 29 gennaio 2025, Gioia del Colle (BA) –Comunale Rossini (con OrchestraMagna Grecia); 30 gennaio 2025, Castellaneta (TA) – CineValentino (con OrchestraMagna Grecia).