Ilgiorno.it - Morto Riccardo Bonacina, anima del giornalismo sociale

Lecco, 11 dicembre 2024 – È mancato questa mattina, “un grande giornalista, innovatore e visionario: pioniere di una vera propria scuola di” come lo ricorda il sito online Vita. Vita è il settimanale fondato danel 1994 dopo una prima esperienza in Fininvest e in Rai. Il primo numero uscì il 27 ottobre 1994. Un giornale quasi clandestino, certamente ribelle nato da “un moto di rabbia”, come amava ricordare, di fronte al fatto che nella dieta mediatica di allora i temi dele dell’impegno civile erano considerati ancillari: buone azioni di buona gente, ma che in fondo contavano poco.era nato a Lecco, 70 anni fa. Da gennaio 1990 è caporedattore delle news per preparare il primo telegiornale delle reti Fininvest, Studio Aperto.