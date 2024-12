Misterioso omicidio nella notte a Torre del Greco | 30enne ritrovato morto in casa con ferite sul corpo

Leggi su Dayitalianews.com

Orroredel, in provincia di Napoli, dove un uomo è statosenza vita in via Gurgo conda punta e da taglio sul. Al momento la Polizia di Stato, che sta indagando sulla vicenda, non è risalita ancora all’identità della vittima ma dai primi riscontri dovrebbe trattarsi di un uomo di circa 30 anni di origini marocchine.Unavvolto nel misteroL’allarme è scattato questa mattina, 11 dicembre, alle prime luci dell’alba quando è stato rinvenuto il suoormai senza vita. Dopo la segnalazione sono giunti gli operatori dell’1-1-8, che però non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, in quanto lesi sono rivelate troppo gravi.Sul luogo del delitto sono sopraggiunti anche i poliziotti del locale commissariato, che hanno effettuato tutti i rilievi e gli accertamenti del caso per raccogliere informazioni utili.