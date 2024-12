Mistermovie.it - Mister Movie | Il Debutto al Box Office di Kraven inferiore a quello di Madame Web?

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.al botteghino previsto per dicembre 2024Il tanto attesothe Hunter, con Aaron Taylor-Johnson nei panni del celebre personaggio Marvel, arriverà nei cinema statunitensi il 13 dicembre 2024. Tuttavia, le aspettative per il film non sono delle migliori. Parte dell’universo cinematografico Sony legato a Spider-Man, il progetto potrebbe registrare un weekend di aperturapersino adi, che già aveva deluso al botteghino.Previsioni pessimistiche per l’aperturaSecondo le stime,the Hunter potrebbe incassare tra i 13 e i 15 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni di programmazione in circa 3.200 cinema negli Stati Uniti. Questo dato sarebbe ancora più basso rispetto ai 15,3 milioni di dollari raccolti danel tradizionale weekend di