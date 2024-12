Cityrumors.it - Milano, mamma travolta e uccisa sulle strisce pedonali | Caccia all’autista del tir che è scappato

Investita euna 34enne: stava attraversando in via Renato Serra con i suoi due gemelli di un anno e mezzo e ladi 59 anniDoveva essere una giornata come tutte le altre quella della 34enne che questa mattina, poco prima delle 10, è stata investita edda un tir che l’ha letteralmentedi via Renato Serra, a. La donna era in compagnia della madre, una signora di 59 anni e del passeggino gemellare con i suoi due piccoli, di un anno e mezzo. Per lei non c’è stato niente da fare.: muoredi due gemelli (cityrumors.it / ansafoto)Almenosi pensa di essere al sicuro ma purtroppo la cronaca locale e nazionale conferma ogni giorno che non è affatto così. Sono ancora troppi i casi di pedoni investiti proprio in quest’ambiente della strada, che dovrebbe essere dedicato a loro e la34enne è l’ennesima.