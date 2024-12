Milano abusi e violenze su un 16enne con deficit cognitivo | arrestati un 44enne e un ragazzo di 14 anni

Leggi su Open.online

Un uomo di 44e un ragazzino di 14 sono statia Quarto Oggiaro, quartiere alla periferia nord-ovest di, con l’accusa di aver sequestrato, violentato e seviziato per tutta la notte undi 16con un. I fatti risalgono alla sera tra lunedì 9 e martedì 10 dicembre. La mattina successiva, in zona via Pascarella, una volante della polizia di passaggio ha incrociato una persona seminuda in strada. Il sedicenne ha raccontato agli agenti quanto accaduto la notte appena trascorsa e sono iniziate le ricerche dei presunti autori. A facilitare le indagini sarebbe stata la stessa vittima che avrebbe fornito agli investigatori usato dal 14enne su Instagram. Secondo una prima e parziale ricostruzione degli eventi, ilsarebbe stato sequestrato dai due aguzzini e portato in una cantina di un palazzo popolare.