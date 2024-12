Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: trasferta decisiva per la qualificazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, lapunta alla vittoria in terra tedesca.Il pensiero è solamente uno, vincere con il più ampio risultato possibile. Questo match rappresenta quindi, almeno fino a questo momento, la partita chiave della stagioneche sfiderà oggi il forteper l’ultima sfida del gruppo A valido per la fase a gironi della2024-2025 di.Una partita che promette molte emozioni, visto per cosa si sta giocando: entrambe le squadre si trovano a parità di punteggio, a quota 6 punti, ottenuti grazie a due successi e a due sconfitte. Soprattutto ricavate dalla vittoria del match di andata, le giocatrici di Alessandro Spugna potranno arrivare alla terra tedesca tenendo conto di due risultati su tre, in quanto per accedere al passaggio successivo potrebbe anche bastare il pareggio oltre che la vittoria, un vantaggio da non distruggere quindi.