Udine20.it - Liberata l’aquila reale Leonardo, trovata ferita nel 2023

Leggi su Udine20.it

soprannominata, recuperata nelin condizioni critiche, è stataed è tornata a volare sopra le Alpi del Friuli Venezia dopo essere stata curata e guarita nel Centro di recupero della fauna selvatica dell’Università di Udine.è stato dotato di un sensore Gps satellitare, mai utilizzato prima su questa specie nelle Alpi orientali. Il dispositivo, leggero e non invasivo, consentirà ai ricercatori dell’Ateneo friulano di monitorare i movimenti e il comportamento territoriale dell’animale, fornendo dati preziosi per la conservazione della specie.l rilascio dalla Riserva del Corninoè stata rilasciata in natura è avvenuto presso il sito di alimentazione per rapaci nella Riserva regionale naturale del Lago di Cornino di Forgaria nel Friuli (gestito dalla Cooperativa Pavees).