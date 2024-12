Ilnapolista.it - L’ex rugbista Cohen: «Ho venduto la medaglia della Coppa del Mondo per superare il Covid»

Ben, ex alaNazionale inglese di rugby e vincitoredelcontro l’Australia nel 2003, ha recentemente rivelato le difficoltà affrontate dopo il ritiro dall’attività agonistica. Durante un’intervista a talkSPORT,ha condiviso un racconto toccante che include problemi finanziari, adattamenti difficili alla vita post-sportiva e una decisione sorprendente: la venditasuamondiale. Ben ha collezionato 57 presenze con l’Inghilterra e si è ritirato nel 2011, tentando di rimanere sotto i riflettori partecipando a programmi televisivi come Strictly Come Dancing, The Jump e The Celebrity Chase. Tuttavia, queste apparizioni non sono riuscite a colmare il vuoto lasciato dal rugby. Ha anzi – nell’intervista – paragonato il suo ritiro al difficile adattamento dei militari dopo il servizio, dichiarando che, nonostante i successi sportivi, avrebbe preferito un lavoro più stabile.