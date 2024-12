Ilrestodelcarlino.it - Letture per i bambini più piccoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La libreria Liberamente di Ravenna (viale Alberti 38) torna ad ospitare le lettrici volontarie di ’Nati per Leggere’, dopo quasi sei anni di assenza. L’appuntamento è in programma oggi pomeriggio, alle 17, quando verranno lette delle storie adatte aipiù, in particolare fino ai sei anni di età. Sarà un’occasione per stimolare l’immaginazione e costruire insieme momenti preziosi di condivisione. Ogni famiglia riceverà un buono per una merenda dolce o salata da ’Focacciamo Ravenna’, situato sempre sul viale Alberti, al civico 46. La libreria Liberamente, inoltre, ha concluso le presentazioni di libri nel 2024, e i prossimi appuntamenti saranno programmati per le prime settimane di gennaio. Per info: 0544-201311.