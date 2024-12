Notizie.com - Letizia di Spagna a Roma: perché la regina non indossa mai la fede?

diè in Italia e tra una stretta di mano e l’altra è stata vista senza. Non è la prima volta:lanon lamai?Si torna a discutere dei reali dicon una storia che lascia alcuni dubbi e che alimenta polemiche.dilanonmai la? (ANSA) Notizie.comIl Re di, Felipe VI, e sua moglie,, sono arrivati oggi nella nostra capitale in vista alla Camera. I due sono arrivati nel bel paese per una visita di tre giorni con un programma molto intenso, una cena di gala ae un giorno intero a Napoli. Ai più attenti non è sfuggito però il dettaglio dell’anulare sinistro sprovvisto die che ha portato al rumor della fine della sua storia con Felipe stesso.Già una decina di anni fa il gossip aveva travolto la Corona di, con il gossip della fine della storia d’amore tra i due.