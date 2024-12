Ultimouomo.com - La nebbia di Belgrado da cui uscì il Milan di Sacchi

Arrigonon ha mai familiarizzato particolarmente con il concetto di tranquillità. Forse, a un certo punto della sua vita, ha trovato la calma lasciando la panchina, il luogo che lo ha consacrato e divorato. Ossessionato dal controllo, a distanza di anni perde ancora la serenità quando gli ricordano che la storia del suo grande, in fin dei conti, è cambiata grazie all’unico evento sul quale non avrebbe potuto avere il minimo controllo. Uno dei più grandi sostenitori di questa versione è Adriano Galliani: «Mi sono chiesto spesso come sarebbe finita, secondo me la storia delsarebbe stata diversa». È la storia di due partite e mezza, dell’ostacolo più grande incontrato dal Diavolo nell’epoca d’oro di Arrigo. Che ancora oggi, a risentirne parlare, die di Stella Rossa, si imbizzarrisce: «Non mi piace che si dica che senza laquelnon sarebbe mai nato».