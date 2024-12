Formiche.net - La cerniera, quella spinta gentile che può cambiare il nostro comportamento

Il segreto sta tutto in una parola inglese, nudge, che in italiano possiamo tradurre con “”. Ossia “piccoli accorgimenti che possono aiutare a rendere più probabile undesiderato da parte delle persone”. Il concetto di nudging ha trovato la sua applicazione più completa nel lavoro di Richard Thaler, premio Nobel per l’Economia nel 2017 per i suoi studi sull’economia comportamentale, perché i suoi “contributi hanno creato un ponte tra le analisi economiche e psicologiche del processo individuale decisionale”.Questo nuovo modo “comportamentale” di porsi nei confronti della realtà che ci circonda ha influenzato cittadini e decisori pubblici nelle scelte di politiche orientate al bene comune. E nelle scelte individuali di tutti i giorni. È il tema che affronta il libro “La– Laal servizio della sostenibilità” (Pacini Editore), l’ultimo lavoro di Irene Ivoi, ricercatrice e comunicatrice per la sostenibilità, da sempre “persuasa che un cittadino convinto sia molto più interessante di uno obbligato”.