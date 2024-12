.com - Kraven – Il cacciatore, recensione: Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe non bastano

La nostradi– Il, nuovo tassello dell’universo Sony/Marvel diretto da J.C. Chandor con: alcune idee ci sono, il ritmo pure ma in generale si sente un odore di naftalina che stona con le intenzioniDopo la trilogia di Venom e Madame Web è il turno di– Il, per quella che per il momento sarà l’ultima pellicola del Sony Spiderman’s Universe. Un finale che è migliore dei due sopracitati, grazie anche all’apporto (per quanto minimo) di un cast di nomi altisonanti come, Ariana DeBose, Alessandro Nivola e Fred Hechinger e grazie anche al contributo registico del ritrovato J.C. Chandor (Margin Call, All is Lost, 1981: Indagine a New York); allo stesso tempo, però, è anche una pellicola che non sfrutta appieno alcune buone idee e che pur tenendo discretamente ritmo e pacing non riesce a togliersi la polvere di dosso.