Bergamonews.it - Italia da record con 694 auto ogni mille abitanti: Bergamo una delle 5 città italiane con più dell’1% di elettriche

Leggi su Bergamonews.it

è unacinquene dove lerappresentano piùdel totale del parco circolante: a rilevarlo è l’Istat nella sua ultima indagine riguardante il parco veicolareno, che mette in mostra anche come il nostro Paese abbia il più alto tasso di motorizzazione nell’Unione Europea, con 694, contro una media continentale di 571.Un tasso che continua a crescere in media dell’1,3% dal 2018, mentre in Germania, Spagna e Francia l’ascesa è molto più lenta (rispettivamente +0,7, +0,4 e +0,3%). Ma non solo, perché la transizione verso lemolto inquinanti è ancora lenta: nel 2023 nei Comuni capoluogo solo il 6,9%vetture era ibrida, superando la quota simbolica del 10% solo a Varese, Milano e Bologna.Per l’elettrico, come detto, il mercato è ancora più marginale: oltre a, solo Milano, Brescia, Bolzano e Trento vanno oltre l’1%, mentre la media nazionale è dello 0,6%.