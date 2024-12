Inter-news.it - Inter, la prima sconfitta non spaventa: ma l’attacco è da ritrovare

Leggi su Inter-news.it

L’, reduce da unacontro il Bayer Leverkusen in Champions League, dovrà lavorare su un problema. Ladi per sé non cambia di molto la classifica e non compromette l’ottimo lavoro svolto fin qui. Ma c’è un dato e un atteggiamento in attacco che fa riflettere e su cui Simone Inzaghi e il suo staff dovrà inevitabilmente lavorare.DA RIVEDERE – La mancanza di incisività in attacco è un fattore che si era già presentato nel corso di questo inizio stagione, ma che non ha mai causato troppi problemi dal punto di vista del risultato, fortunatamente. Soprattutto in Champions League, l’ha sempre mostrato grande personalità, grande attenzione nella fase difensiva e capace in qualche modo di trovare il gol vittoria decisivo. Escludendo i quattro gol rifilati alla Stella Rossa, avversario modesto rispetto agli standard europei, l’ha segnato appena tre reti nelle altre cinque partite di Champions League.