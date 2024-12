Ilrestodelcarlino.it - I neonazisti di Telegram in carcere in regime di alta sicurezza

Bologna, 11 dicembre 2024 - La situazione si complica per i cinquebolognesi accusati di associazione a delinquere con finalità di terrorismo e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa e arrestati mercoledì della settimana scorsa nel maxi blitz della polizia (12 gli arresti totali). Dopo l’interrogatorio di garanzia di sabato scorso, la Gip Nadia Buttelli ha stabilito deciso di rigettare le istanze di scarcerazione o domiciliari presentate da alcuni degli avvocati degli indagati bolognesi, tra cui coloro che erano stati considerati i “capi” della chat diin cui si inneggiava al nazismo e al suprematismo bianco e addirittura si progettavano attentati e l’omicidio della premier Giorgia Meloni. Rete neonazista smantellata: le foto E ha segnalato come un supplemento di indagine depositato dalla Digos, relativo a fatti emersi in chat a settembre scorso, complichi la posizione di alcuni di loro.