Puntomagazine.it - I lavoratori di Pomigliano vincono la battaglia: ritirati i licenziamenti

Dopo settimane di mobilitazioni, il M5S e i sindacati ottengono un’importante vittoria per idi Trasnova, con il ritiro deie la speranza di un futuro migliore.d’Arco (Napoli) – È arrivata una notizia che restituisce speranza aidi Trasnova e alle loro famiglie: iche avevano colpito il loro stabilimento sono stati. Una vittoria frutto di una lungache ha visto protagonisti non solo gli operai, ma anche le loro famiglie, la deputata Carmela Auriemma, il Movimento 5 Stelle e una serie di manifestazioni che hanno portato il tema al centro del dibattito politico nazionale.La mobilitazione è iniziata con la presenza deiai cancelli dello stabilimento di, dove hanno portato le proprie richieste direttamente in Parlamento.