Biccy.it - Helena Prestes si dichiara a Javier Martinez: la reazione di lui

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata piuttosto dura per Helena Prestes e le cose non sono migliorate dopo, visto che ieri ha vissuto dei momenti di sconforto, anche se poi ha trovato riparo tra le braccia del suo amico Javier Martinez. La modella brasiliana ha passato gran parte della giornata con il pallavolista argentino e durante la notte è anche arrivata una confessione. La gieffina si è dichiarata a Javier Martinez e gli ha confessato i suoi sentimenti, ha spiegato che sente qualcosa e che se non è ricambiata dovrà allontanarsi un po', perché non riesce a vederlo solo come un amico.