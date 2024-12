.com - Gli Occhi del Musicista, torna su Rai2 il programma condotto da Enrico Ruggeri

Dopo il successo della prima edizione, torna su Rai 2, in seconda serata, Gli Occhi del Musicista, il programma scritto e presentato da Enrico Ruggeri. Ogni puntata sarà dedicata a un tema specifico, sviluppato attraverso racconti e performance che sapranno catturare l'attenzione degli spettatori. Non mancheranno artisti musicali di grande rilievo, accolti in studio da Enrico Ruggeri e Flora Canto, che racconteranno le loro carriere e rifletteranno sul tema portante. In ogni puntata una vera e propria band, formata da Francesco Luppi (tastiere e pianoforte), Davide Brambilla (tromba, flicorno, fisarmonica, tastiere), Sergio Aschieris (chitarre), Johnny Gimpel (chitarre), Phil Mer (batteria) e Lorenzo Poli (basso), eseguirà brani iconici legati al tema della serata o accompagnerà gli ospiti durante le loro esibizioni, regalando performance uniche e irripetibili.