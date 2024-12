Anteprima24.it - Droga nel casolare abbandonato: sequestrati 150 grammi di cocaina e due panetti di hashish: due fermati

Tempo di lettura: < 1 minutoColpo allo spaccio dia Benevento, dove i Carabinieri hanno condotto un blitz che ha portato al sequestro di 250die duedi. Secondo una prima ricostruzione, l’operazione si è concentrata su unnella zona del rione Ferrovia. Uno deisarebbe stato sorpreso proprio all’interno del, dove è stato rinvenuto lo stupefacente, mentre l’altro si trovava all’esterno. Entrambi sono stati portati in caserma per accertamenti e interrogatori. A rappresentarli,gli avvocati Claudio Fusco e Fabio Ficedolo, giunti subito sul posto per assistere i loro assistiti.Le indagini sono in pieno svolgimento e puntano a far luce sul ruolo deie su eventuali collegamenti con una rete di spaccio attiva nel territorio.