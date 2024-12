Panorama.it - Dopo la Siria, Erdogan vuole diventare il kingmaker nel Corno d’Africa

Non si accontenta di essere il leader che sta di fatto guidando il riassetto politico in. No. Recep Tayyippunta a ritagliarsi il ruolo di mediatore anche nel continente africano. Mercoledì, il capo di Stato turco ha ricevuto separatamente ad Ankara il primo ministro etiope Abiy Ahmed e il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud. Secondo il Daily Sabah, agli incontri hanno preso parte anche il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, e il capo dell’intelligence Ibrahim Kalin.Nonostante non siano stati forniti dettagli sul meeting, non è un mistero che i rapporti tra l’Etiopia e la Somalia si siano notevolmente guastati negli ultimi tempi. All’inizio dell’anno, Addis Abeba ha firmato un accordo con il Somaliland: sulla base dell’intesa, quest’ultimo garantisce all’Etiopia un accesso al Mar Rosso in cambio di un eventuale riconoscimento diplomatico.