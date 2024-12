Metropolitanmagazine.it - Daniel Craig non avrebbe interpretato un ruolo gay nell’era di James Bond

Il nuovo film dilo vede interpretare ildell’omosessuale William Lee in Queer di Luca Guadagnino, basato su un racconto semi-autobiografico di William S. Burroughs, ma l’ex star diha condiviso che nonmai preso in considerazione di accettare ildurante il suo periodo dentro il franchise di 007. In una nuova intervista, ha dichiarato al Times of London: “Non avrei potuto farlo mentre interpretavo. Sarebbe sembrato reazionario, come se stessi mostrando la mia gamma“, e ha detto che non era interessato alla prospettiva di portare i fan dia una diversa rappresentazione della mascolinità. “Non è una conversazione che volevo. L’ho avuta per tuttocomunque. Potrebbe esserci questo? Quel? Quindi c’è qualcosa che possa infiammare quella conversazione? No, la vita è troppo breve.