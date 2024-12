Ilrestodelcarlino.it - Cesena: difesa in crisi con 23 gol subiti, salvezza a rischio

Il sesto posto resta confortevole per l’obiettivo, ma la B è un campionato solitamente da montagne russe. Nei 22 punti totali e dopo due ko esterni di fila emerge con forza un dato preoccupante che merita grande attenzione: ilha incassato 23 reti. In cadetteria hanno fatto peggio solo la Sampdoria (al 15esimo posto con 27 gol al passivo) inevidente, la Salernitana (16esima con 24 reti incassate) e le ultime due della classe Sudtirol e Cittadella con 29. Insomma la fase difensiva è da far raddrizzare le antenne. Qualche gara fa pareva che la squadra in tal senso avesse trovato qualche equilibrio, ma non è durato a lungo. Solo chi è coinvolto nella piena bagarreo nella piena zona retrocessione ha subito reti più del. Certo non si pretende che la retroguardia sia parente di quella da record dello scorso campionato: 19 gol, migliore reparto di tutta la C, 24 clean sheet nel campionato dei record.