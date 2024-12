Inter-news.it - Baroni annuncia: «Conto di recuperarne due in vista dell’Inter!»

Leggi su Inter-news.it

Marcoha parlato delle condizioni fisiche di due calciatori della Lazio al momento ai box, aprendo alla possibilità che siano recuperati per la partita contro l’Inter di lunedì 16 dicembre.IL RECUPERO – Marcoè intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match tra Ajax e Lazio, sfida che precederà il confronto diretto in Serie A tra biancocelesti e Inter. A proposito di quest’ultimo incontro, il tecnico dei biancocelesti ha posto l’accento sulla possibilità che due infortunati siano arruolabili contro i nerazzurri: «Contiamo di recuperare Vecino e Romagnoli per la sfida con l’Inter, ma dobbiamo prima pensare al match di domani».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «didue in!»)© Inter-News.