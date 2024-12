Game-experience.it - Astro Bot, annunciato un nuovo livello gratuito dedicato al Natale

Sony Interactive Entertainment ha appenal’arrivo di undiBot, ambientato nello specifico in un mondo natalizio. Questostage sarà disponibile nella giornata di domani, il 12 Dicembre 2024, in modo totalmente.Leggiamo quanto affermato sul PlayStation Blog:Come nostro modo di ringraziarvi, è un piacere annunciare che un interopezzo di contenuto aggiuntivosta arrivando suBot. Infatti, i piccoli elfi robotici del Team Asobi sono stati molto impegnati a preparare uncompletamentechiamato Winter Wonder, che sarà disponibile giovedì 12 dicembre alle 18:00 PT.Team Asobi ha precisato che per accedere a questodiBot è necessario aver completato il gioco, così che i fan possano godersi questopieno di divertimento con regali scintillanti, una buona dose di campanellini e nuovi bot speciali da aggiungere al tuo equipaggio!”Il team di sviluppo giapponese ha aggiunto che ilstage è stato creato tenendo a mente il pubblico più ampio possibile, ragion per cui sia i bambini che gli adulti, ponendosi in questo modo come un regalo perfetto per tutti gli utenti.