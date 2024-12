Lanazione.it - Argentario in lutto, addio allo storico corrispondente Eraldo Nieto

Leggi su Lanazione.it

(Grosseto), 11 dicembre 2024 – Se n’è andato quasi in punta di piedi, portando via con sé i ricordi di una vita passata a lavorare con amore per questo giornale. È venuto a mancare, ieri mattina alle 9 in ospedale, non solo un collega, ma un amico., storica penna de La Nazione, stimato santostefanese che, all’età di 88 anni, ha lasciato tutta la comunità argentarina nel. Lascia la moglie Vittoria, le figlie Franca, Alessandra e Roberta e cinque affettuosi nipoti.del quotidiano dal 1974 al 2022,era diventato pubblicista con l’iscrizione all’albo dei giornalisti dal 1990. Si interessava della cronaca dell’, cercando di dare notizie sempre imparziali e con la massima correttezza. «È stato unsempre molto attaccato al suo ruolo e alla correttezza dei rapporti con le istituzioni e con le persone – lo ricorda il caporedattore della redazione di Grosseto Luca Mantiglioni –.