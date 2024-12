Ilrestodelcarlino.it - Ampollini al top, il Peperoncino si gusta il derby

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

71 BSL SAN LAZZARO 69: Ragazzini 4, Secchiaroli 6, Bardasi 11, Rorato 2, Bernardini 8, Mandini 2, Farina 6, Mannucci Pacini 2, Venturi 2, Ferrari 3, Grandini 7,18. All. Annunziata. BSL SAN LAZZARO: Mosconi 10, Grandi 2, Campalastri 8, Marchi 17, Nanni 2, Marchetti 2, Trombetti 11, Vettore, Accardi 2, Accini 5, D’Agnano 10. All. Dalè. Note: parziali 10-25, 27-38, 46-52, 71-69. Il primostagionale va con pieno merito ad unche ha la volontà di crederci fino alla fine e la determinazione per ribaltare una sfida che nel primo tempo sembrava già scritta a favore della Bsl San Lazzaro. Nella palestra di casa di Mascarino, le ragazze di Massimo Annunziata sono state brave a trovare un’ottima reazione d’orgoglio e guidate da una ispiratissimaautrice di 18 punti e top scorer della sfida, hanno completamente girato l’inerzia prima nel finale di seconda frazione di gioco e poi nella ripresa.