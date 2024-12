Amica.it - Alle radici del bronde, il colore capelli che non annoia mai

Leggi su Amica.it

Ilnasce dalla fusione di blonde e brown. Pertanto questoè, cromaticamente parlando, una via di mezzo tra il biondo e il castano. Amato dceleb, ilè perfetto per donare un tocco di luce alla chioma.Da Jennifer Lopez a Gisele B?ndchen, passando per Rosie Huntington Whiteley e Cara Delevingne: nel video di Amica.it, si scoprono tutte le celeb che hanno scelto ilcome loro. Stagione dopo stagione. GUARDA LE FOTOlunghi over 60 anni: modelle, star e musiciste che li amano Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAdel, ilche nonmai Amica.