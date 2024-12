Lanazione.it - Alessandra Amoroso. Ritorno al Mandela

Reduce da cinque anni di successi e dalla recente hit scritta per lei da Tananai, torna a Firenze una beniamina del grande pubblico:. L’appuntamento è per domani alle 21 per il suo concerto alForum, nell’ambito del “Fino A Qui In Tour“, che per tutto dicembre la vedrà protagonista nei maggiori palasport d’Italia. Sarà l’occasione per rivivere brani come Immobile, Comunque andare, Sul ciglio senza far rumore e gli altri grandi successi che hanno scandito tre lustri di carriera, da Amici a Sanremo, passando per le hit estive cantate insieme ai Boomdabash, ma anche per ascoltare dal vivo la nuova hit Si mette male. Il brano è scritto e prodotto da Tananai e Simonetta, insieme a Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion, con i qualiha lavorato in studio per trasferire, all’interno delle sonorità del brano, anche il suo immaginario artistico e musicale.