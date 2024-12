361magazine.com - Al Grande Fratello sta nascendo un nuovo amore? La confessione di Emanuele

Fiori si confida con Lorenzo e Stefano sul suo avvicinamento a Chiara Caianelli, potrebbe o sta giàunnella Casa più spiata d’Italia?Fiori è entrato a far parte del cast della nuova edizione poche settimane fa insieme ad altri concorrenti tra cui, Chiara Caianelli. I due inquilini stanno iniziando a conoscersi e a stringere un ottimo rapporto. Sboccerà l’entro la fine del 2024?Leggi anche, ci sarà un ingresso strategico? L’indiscrezioneLaufficiale delinquilinoha confidato a Lorenzo e Stefano come procede in Casa con Chiara. Lorenzo chiede alinquilino: “Come è andata con Chiara ieri? Ti piace?”, e anche Stefano chiede: “Ti piace Chiara?”,rivela col sorriso: “Mi trovo bene, ci sta”.