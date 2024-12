Zonawrestling.net - AEW: Anche Willie Mack bandito dalla GCW?

Il rapporto tra AEW e, che in passato è stato molto roseo, ora sembra essersi incrinato in maniera importante. Le polemiche legate alla cancellazione di tre apparizioni di Ricky Starks in, programmate da tempo, a causa dei commenti fatti da Effy sui Khan avevano scatenato non poche polemiche tra i fan. Eppure, pochi giorni dopo la notizia Matt Cardona, che è uno dei volti di punta della federazione di Brett Lauderdale, ha fatto il suo ritorno in AEW/ROH per sfidare Chris Jericho. Frattura ricomposta? A quanto pare, decisamente no.NienteinSecondo quanto riporta Fightful Select, infatti, laavrebbe confermato alla testata che Tony Khan avrebbe ritirato il suo nulla osta alla partecipazione diai prossimi eventi.avrebbe dovuto sfidare Sidney Akeem (l’ex Reggie in WWE) all’evento di questo sabato, Highest in the room 3, ma a quanto pare non sarà presente.