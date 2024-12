Lanazione.it - Zum Zeri, torna la neve e parte la stagione sciistica

Leggi su Lanazione.it

Massa Carrara, 10 dicembre 2024 - È tempo di tirare fuori gli sci. Sabato 14 dicembre apre lamettendo a disposizione degli appassionati il Camposcuola perfettamente innevato. Nei prossimi giorni, in base alle precipitazioni nevose, si spera di poter annunciare per domenica l’apertura dello skilift e delle piste del Cippo. In questi giorni, oltre allasparata per preparare al meglio il fondo delle piste, ci sono state circa 40 cm di precipitazione nevosa anche a basse quote nei paesi di Patigno, Coloretta e Noce. “Smentendo chi sentenziava che sull’appennino non sarebbe più nevicato – dichiara Maurizio Viaggi, direttore delle piste di Zum– .Purtroppo abbiamo avuto molto vento che non ha favorito una omogenea distribuzione dellaperò. Temperature basse e previsioni meteo, ci fanno essere moderatamente ottimisti per la2025.