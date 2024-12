Liberoquotidiano.it - Yildiz: "Contro il City daremo il massimo, tutto può succedere"

Torino, 10 dic. (Adnkronos) - "È un bella partita quella di domani, come ho detto anche in altre occasioni, è una grande partitail Manchester, quindi cercheremo di dare il nostro meglio e di essere pronti per questo appuntamento in Champions League". Lo ha detto il numero 10 della Juventus Kenanin una intervista rilasciata a Dundar Kesapli per l'emittente Trt Sport, alla vigilia della sfida dello Stadium di Torino, tra i bianconeri e il Manchesterdi Pep Guardiola in Champions League. La squadra di Guardiola non sta attraversando un buon momento, ed ha subito diverse sconfitte nelle ultime 7 partite. "La Juventus domani ne potrebbe approfittare? Ovviamente ci proveremo, ma non mi piace parlare di altre partite o delle altre squadre, mi piace guardare alla nostra partita, a quello che dobbiamo fare.