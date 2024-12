Anteprima24.it - Un panettone per aiutare la Fondazione Santobono Pausilipon

Tempo di lettura: < 1 minutoUna creazione unica per uno scopo benefico. L'idea del pastry chef Carmine Pascarella che punta a dare un grande contributo per rendere il Natale dei piccoli diverso e, forse, più vicino alla normalità.Si tratta di unartigianale al cioccolato e caramello, fatto in edizione limitata, per queste festività che ha l'obiettivo di donare il 25% del ricavato delle vendite alla.L'idea è stata presentata al cospetto dei sindaci di Cervino e Durazzano, comuni sui quali incide la struttura nella quale è stato creato il prodotto.Un connubio che ha una finalità speciale, un momento di dolcezza per i tanti piccoli ospiti del.