Stellantis intende aderire ad Acea “Unire le forze”

ROMA (ITALPRESS) –N.V.all’Associazione Europea dei Produttori di Automobili (). “L’industria automobilistica europea si trova in un momento critico, con una profonda trasformazione in corso verso la mobilità a zero emissioni, con nuovecompetitive e un ambiente internazionale in rapida evoluzione – si legge in una nota -. In questo importante momento,ritiene fondamentale dialogare e sviluppare una comprensione condivisa delle sfide e dei modi per affrontarle insieme.ritiene chesia la piattaforma giusta per farlo.è impaziente di collaborare con gli altri membri dell’associazione e di unirsi a un approccio comune, che preservi la transizione, la sostenibilità e la competitività dell’industria automobilistica e gli interessi delle sue comunità”.