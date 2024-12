Starlink su Roma | avvistato il ‘trenino’ stellare

Leggi su Funweek.it

In questo preciso momento, ini stanno alzando gli occhi al cielo, affascinati da uno spettacolo inusuale: una lunga fila di punti luminosi attraversa il firmamento a velocità vertiginosa. Si tratta dei satellitidi Elon Musk, che come un luminoso “trenino” stanno solcando i cieli della Capitale.LEGGI ANCHE: — Asi può vedere il cielo stellato anche di giorno: il luogo dall’atmosfera magica e misteriosaè un ambizioso progetto di SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, che mira a fornire una copertura internet ad alta velocità in tutto il mondo attraverso una costellazione di migliaia di satelliti. Questi “mini-satelliti”, quando vengono lanciati in gruppo, sono facilmente visibili dalla Terra, creando lo spettacolo di una lunga catena luminosa che attraversa il cielo.