Situazione complicata Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo gli avvocati rompono il silenzio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il processo per stalking nella quale è coinvoltaSelassiè, denunciata dall’ex nuotatore e concorrente del Grande Fratello, partirà il prossimo marzo davanti al Gup di Roma. Intanto glidella ragazza, Niccolò Vecchioni e Edoardo Albertario, hanno iniziato a muoversi. Lo hanno fatto diffondendo una nota stampa in cui denunciano le conseguenze, giudicate gravi, derivanti dalla diffusione non autorizzata di informazioni legate al procedimento penale in corso.>> “Abbiamo un annuncio da fare”. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, decisione arrivata“La diffusione illecita di informazioni ha provocato una sequela di commenti ingiuriosi e diffamatori che sta travolgendo non solo la nostra assistita, ma anche i suoi più stretti familiari”, si legge sull’Ansa.