Shaila shock | Uomini di 60 anni mi volevano portare a letto e mi obbligavano

Terminata la diciassettesima puntata del Grande Fratello, nella notteGatta si è lasciata andare ad una confessione choc sul suo passato. E tutto è partito dalla visita in casa della madre Luisa.Intervenuta in puntata per dire alla figlia che si doveva vergognare per il modo in cui si sta approcciando alla storia con Lorenzo Spolverato, Luisa prima di andare via ha messo in guardiasul conto del concorrente. “E’ una brutta persona”, ha affermato mentre le suggeriva, stando a quanto riportato da alcuni utenti, che Lorenzo fosse gay perché “lo dicono tutti”.Affermazione cheha riportato in parte ad Alfonso Signorini, senza entrare nella tematica legata alla presunta omosessualità del fidanzato. Tuttavia, nelle ore successive, l’inquilina è apparsa in crisi.Si deve fidare di me e voglio fare i cavoli miei! Se poi sbaglio mi prendo il palo, almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio.