Salvini e l’intesa sul congresso in Lombardia | Romeo segretario regionale a Toccalini un ruolo di peso

Leggi su Open.online

Domenica 15 dicembre, alle ore 9.15, si aprirà ufficialmente illombardo della Lega. Per ora, a contendersi la segreteria ci sono due candidati, visto che il bergamasco Christian Invernizzi si è ritirato dalla corsa una settimana fa, in polemica con Matteo. Ma la questione potrebbe risolversi prima di arrivare alla conta presso lo Sheraton San Siro. Secondo Repubblica, il deputato Luca, capo della giovanile del Carroccio, sarebbe prossimo a fare un passo indietro. Così, i 373 delegati non potrebbero che eleggereMassimiliano, il capogruppo al Senato che da tempo sta lavorando per la partita lombarda. Ad ogni modo, la conferma definitiva arriverà alle 9.30 di giovedì 12 dicembre, termine ultimo per depositare la firme a sostegno delle candidature.