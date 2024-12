Iodonna.it - Roblox influenza le ricerche Google dedicate alla moda: cos'è Dress to Impress, il gioco sulla moda preferito dalla Gen Z

Leggi su Iodonna.it

Come vestirsi anni ’50? Come replicare un outfit d’epoca Tudor? Cos’è lo stile sci-fi? Il consueto recap fornito dasullein maggiore ascesa nel 2024 ha sorpreso anche gli osservatori più attenti. Non si parla di trend lanciati dalle passerelle, né di momenti memorabili sui red carpet o di celebrity destinate a entrare negli annali dello stile. I volumi di ricerca hanno invece rivelato un fenomeno inatteso: lasi è spostata nel regno virtuale, guidata da piattaforme comee da uno dei suoi giochi più popolari,to. Come vestirsi a cipolla: 5 outfit di tendenza a strati X Di cosa si tratta? Di un universo digitale in cui la sfida è creare outfit ispirati a temi del passato, presente e futuro.