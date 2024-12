Lettera43.it - Proteste in Georgia, l’Unione europea valuta sanzioni aggiuntive per il governo di Tbilisi

ha espresso preoccupazione per la gestione dellein, scoppiate a seguito delle contestazioni sui risultati elettorali e del rinvio del processo di adesione all’Ue. In una nota ufficiale, il Servizio di azione esterna europeo ha condannato le azioni repressive deldi, sottolineando che «la violenza non è la risposta alle richieste dei manifestanti per un futuro democratico ed europeo della». Bruxelles ha avvertito che il «persistente arretramento democratico» e l’uso di mezzi repressivi da parte delle autorità avranno un impatto sulle relazioni bilaterali, preannunciando che il Consiglio Affari Esteri del 16 dicembre discuterà eventuali nuovecontro il Paese.Scontri a(Ansa).Ue: «La polizia ha usato metodi illegali e una forza brutale»Secondo l’Ue, «per quasi due settimane, il popolono ha difeso le proprie aspirazioni democratiche ed europee, affrontando la forza brutale e illegale della polizia».