Peppino Prisco le più belle frasi sull’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

, figura iconica dell’Inter e simbolo di eleganza e ironia, continua a essere un riferimento per i tifosi nerazzurri anche a distanza di anni. Avvocato di professione, dirigente e vicepresidente dell’Inter per quasi mezzo secolo, è stato inserito nella Hall of Fame nerazzurra nel 2021, a testimonianza del suo impatto indelebile sulla storia del club.Con le sue battute taglienti e il suo spirito ineguagliabile,ha saputo unire i tifosi e regalare sorrisi, diventando un maestro di sfottò che ancora oggi riecheggiano negli stadi e nelle discussioni calcistiche.Celebriamo alcune delle suepiù memorabili, capaci di incarnare l’essenza dell’interismo con intelligenza e classe., le più1. “Prima di morire mi faccio la tessera del Milan, così sparisce uno di loro“2.