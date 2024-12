Quifinanza.it - Passo indietro su web tax estesa, evitato il fallimento di Pmi e startup

Il governo Meloni ha deciso di fare unsull’estensione della web tax alle piccole e medie imprese (Pmi) nell’ambito dell’esame della Manovra 2025. La Commissione bilancio della Camera ha accantonato la proposta avanzata dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), che prevedeva l’eliminazione delle soglie di fatturato per l’imposizione della tassa. La decisione è stata presa dopo le proteste di associazioni di categoria e con il supporto di Forza Italia, che hauna misura che avrebbe gravemente penalizzato le Pmi, lee le imprese del settore digitale. Confimprenditori ha accolto con favore la scelta, commentando come questa rappresenti “un segnale positivo per le imprese italiane, già alle prese con difficoltà economiche”. L’intervento, secondo le stime, avrebbeile l’aumento delle difficoltà per migliaia di aziende italiane.