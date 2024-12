Ilnapolista.it - Papu Gomez: «Nessuno mi chiama più, il mio personaggio è finito, sto lavorando sul mio ego»

Gómez torna a parlare (nel podcast di Juan Pablo Varsky, Clank), da squalificato per doping. Spiega come gli è cambiata la vita.“Due giorni prima della finale del Mondiale contro la Francia ho ricevuto una mail in cui mi informavano che ero risultato positivo. E’ stato orribile, mi sono ammalato quei due giorni, stavo molto male, con la febbre, probabilmente le mie difese si erano abbassate”. Non volevo dirlo aperché mi sembrava molto egoista andare a raccontare una cosa brutta del genere ai ragazzi che stavano per giocare una finale mondiale”Ilnon ha smesso. Ha ricominciato a giocare da dilettante. “Essere un dilettante, un ragazzo che vuole esordire in Prima Divisione. Devo accettare che ilforse sta finendo e ora sono una persona normale. Stosull’ego, cercando di sopravvivere.