Pagelle Mondiali nuoto 10 dicembre | Frigo implacabile in staffetta! Razzetti subito protagonista

BUDAPEST 2024 PRIMA GIORNATALa prima giornata deiin vasca corta di Budapest ha regalato due medaglie e due posti nelle finali di domani alla squadra italiana. Sul podio la 4×100 stile libero uomini e Albertonei 200 misti. Michele Busa e Lorenzo Mora hanno conquistato il posto in finale rispettivamente nei 50 farfalla e nei 100 dorso. Sei record del mondo in questo pomeriggio storico per ilmondiale. Walsh, Douglass, Ponti e McIntosh e le due staffette 4×100 stile libero donne hanno stabilito i nuovi primati.SIMONA QUADARELLA 5: Non siamo abituati a vedere una versione dimessa di Simona Quadarella come quella che ha caratterizzato la sua batteria del mattino. Probabilmente aveva già in mente di non spingere a fondo in una gara dove non poteva puntare alla medaglia però un po’ di preoccupazione c’è in vista delle gare in cui sarà chiamata a lottare per le medaglie.