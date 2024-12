Leggioggi.it - Oro e contante, soglia 10mila euro: ecco i nuovi limiti doganali

Nuove regole sul trasferimento di oro ee su tutti i mezzi monetari. Il Consiglio dei ministri di lunedì 9 dicembre ha emanato un decreto legislativo di adeguamento alle normepee, del regolamento (UE) 2018/1672. L’adeguamento alle direttivepee riguarda appunto il controllo del denaroe altri equivalenti monetari come assegni, monete d’oro e carte prepagate non nominative. Il decreto introducemeccanismi di dichiarazione e sanzioni, nonché procedure di sequestro di valuta lampo per interventi rapidi in caso di sospette attività illecite.Una delle novità più rilevanti riguarda la regolamentazione del commercio dell’oro, sia dentro sia fuori dai confini nazionali, ma non solo. Anche iloltre ie tutti gli altri mezzi monetari saranno sottoposti a rigidi controlli e sanzioni.